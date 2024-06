Mercato Milan, cambia la STRATEGIA in attacco? INDISCREZIONE assurda, i veri obiettivi sono QUESTI due

Mercato Milan, cambia la strategia in attacco? Santiago Gimenez e Guirassy i veri obiettivi del Diavolo. Tutti i dettagli

Come riportato dal Quotidiano Sportivo, il calciomercato Milan avrebbe in mente due calciatori molto precisi per il ruolo di prima punta nella prossima stagione e, a sorprese, non sarebbero né Zirkzee né Lukaku.

Gli obiettivi principali di Fonseca, la cui firma ormai è imminente, sarebbero Santiago Gimenez e, in alternativa, Guirassy dello Stoccarda. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come il Diavolo intenderà muoversi.