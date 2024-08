Mercato Milan, NOVITÀ nella caccia al vice Morata: restano due SOLUZIONI da qui a fine agosto. Gli aggiornamenti

Tra le priorità del calciomercato Milan per questa sessione estiva c’era anche l’acquisto di un nuovo attaccante oltre a Morata che potesse alternarsi con lo spagnolo nell’arco di tutta la stagione.

Un’esigenza che si è fatto via via sempre meno stringente e che alla fine potrebbe essere abbandonata. I rossoneri potrebbero infatti mollare la presa per Abraham (su cui sta avanzando il West Ham) e puntare su Jovic come vice Morata.