Mercato Milan, NOVITÀ su Origi e Ballo-Touré: il club può proporre questa SOLUZIONE. Ultime

Mercato Milan, NOVITÀ su Origi e Ballo-Touré: il club può proporre questa SOLUZIONE. Le ultime sui due esuberi

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di Divock Origi e Fode Ballo-Touré, che come noto non rientrano nei piani della società e sono destinati a partire.

Per sbloccare la loro situazione il club potrebbe proporre una soluzione: dopo aver detto loro di trattare con i nuovi club come se fossero dei parametri zero, i rossoneri potrebbero proporgli al risoluzione del contratto per tagliare così ogni ponte. Lo riporta Tuttosport.