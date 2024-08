Mercato Milan, c’è tempo e spazio per un ultimissimo COLPO: cosa dobbiamo aspettarci in questi ultimi giorni

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan per quanto riguarda le entrate. Dopo Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana c’è spazio per un quinto colpo in entrata.

Se i dirigenti rossoneri riuscissero a piazzare Bennacer ecco che negli ultimi giorni di questa sessione estiva potrebbe partire l’assalto a Manu Koné, centrocampista di proprietà del Monchengladbach che piace molto a Ibrahimovic.