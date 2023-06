Mercato Milan, si defila Loftus-Cheek: ci pensa l’Inter! I dettagli

Milan, derby di mercato su tutti i fronti: obiettivi in comune con l’Inter. I neroazzurri pensano al centrocampista, ma non è la priorità

L’Inter vola a Londra per parlare con Chelsea, e non solo, sul mercato in entrata e in uscita: Lukaku e Koulibaly su tutti. Spunta però una possibile trattativa: chieste informazioni per Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista a lungo nel mirino di Maldini e Massara per il Milan.

Secondo quanto scritto da gazzetta.it, l’Inter ci pensa, ma per ora la priorità è avere uno tra Frattesi e Milinkovic, altri due obiettivi di mercato rossonero.