Mercato Milan, INTRECCIO Bennacer-Rabiot! La novità delle ULTIME ore GELA il Diavolo

Mercato Milan, intreccio Bennacer-Rabiot: lo sbarco dell’ex Juve al Marsiglia complica i piani di cessione dell’algerino

Come riportato da Tuttosport, l’arrivo ormai imminente di Adrien Rabiot al Marsiglia complica i piani del calciomercato Milan in vista della prossima sessione di gennaio. I rossoneri infatti speravano (e probabilmente sperano ancora) in un rilancio del club francese nella sessione invernale per Ismael Bennacer, attualmente infortunato.

De Zerbi resta un grande estimatore dell’algerino ma è ora da capire se l’arrivo di Rabiot possa spingere il Marsiglia ad abbandonare la pista.