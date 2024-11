Mercato Milan, l’impatto di Origi sui conti rossoneri impressiona! Quanto guadagna il belga, il dato non mente

Mercato Milan, clamoroso l’impatto di Divock Origi sui conti rossoneri: ecco quanto guadagna al mese il centravanti belga

Come riportato da calciomercato.com, Divock Origi, flop del calciomercato Milan 2022, pesa tantissimo sulle casse rossonere:

PAROLE – «Arrivato nel 2022, Origi fu preso a parametro zero. Il suo cartellino dunque fu comprato senza esborso di denaro. Ben diversa invece la situazione per il suo contratto: un ricco quadriennale da 4 milioni netti a stagione che gli garantisce più di 300.000 euro al mese. Il primo anno con Pioli fu un flop con soli due gol, il secondo invece l’ex Liverpool l’ha passato in prestito al Nottingham Forest e anche qui le cose non sono andate bene. Ha segnato solo una volta, in Fa Cup e giocato poco, l’ultima volta ad aprile. Nonostante i suoi ultimi anni di calo, le offerte non gli sono mancate. Soprattutto in Turchia sono tanti i suoi estimatori ma non è mai arrivato l’ok da parte del giocatore per il trasferimento. Anche a gennaio la situazione non dovrebbe cambiare. Diverso potrebbe essere il discorso a giugno anche se serve che il giocatore si rimetta in gioca, si riduca l’ingaggio per provare una nuova sfida, a 29 anni, magari sempre in Inghilterra o in patria, in Belgio».