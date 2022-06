Mercato Milan, il Basaksehir chiede lo sconto per Duarte: i dettagli

Mercato Milan, prosegue la trattativa tra i rossoneri e il Basaksehir per il riscatto di Duarte: i turchi chiedono lo sconto

Prosegue senza sosta la trattativa tra Milan e Basaksehir per Leo Duarte. Il centrale brasiliano, in prestito al club turco da gennaio 2020, può essere riscattato per 5 milioni di euro.

Tuttavia il Basaksehir ha chiesto uno sconto rispetto alla cifra precedentemente pattuita: si continua a lavorare con grande ottimismo.