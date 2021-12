Mercato Milan: Ibrahimovic e Giroud sono troppi datati. Il punto

Mercato Milan: in attacco il diavolo ha Ibrahimovic e Giroud che sono troppi datati. Il dato e il punto oggettivo dei loro anni in due

Zlatan Ibrahimovic ha quarant’anni, Olivier Giroud ne ha trentacinque. 75 anni in due, tre quarti di un secolo. Questa è l’osservazione principale riportata dalla Gazzetta dello Sport, dato a cui difatti non si scappa.

Ibrahimovic è il totem di questa squadra, e va bene; meno comprensibile, però, scegliere il francese come suo sostituto. Infine, il giovane Pellegri, non è per nulla di aiuto, visto che è sempre alle prese con gli sfortunati acciacchi fisici. Lo stesso Giroud, fisicamente non è stabile: nove partite saltate in queste prime 18 giornate di Serie A.