Mercato Milan, Hjulmand verso l’addio al Lecce: c’è l’indizio

Mercato Milan, Hjulmand è ormai pronto a dire addio al Lecce per sposare il progetto Sporting Lisbona: c’è l’indizio

È ormai sempre più probabile l’addio al Lecce di Hjulmand, centrocampista accostato anche al Milan. Attraverso un comunicato ufficiale, il club pugliese ha reso noto di aver escluso il giocatore dalla sfida col Cadice per permettergli di trattare con lo Sporting Lisbona.

COMUNICATO – «L’U.S. Lecce comunica che dell’elenco dei convocati per la trasferta di Cadice, che verrà comunicato successivamente, non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese»