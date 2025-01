Mercato Milan, Guidi spiega la situazione centrocampo: questi i nomi caldi ma...

Mercato Milan, il giornalista Marco Guidi spiega la situazione centrocampo: questi i nomi caldi per i rossoneri ma c’è un limite…

Ecco le dichiarazione del giornalista Marco Guidi ai microfoni di CMIT riguardo il calciomercato Milan. In particolare, è stata spiegata la situazione centrocampista che rimane molto calda in casa rossonera.

PAROLE – “Centrocampo? Ci sono stati incontri per Belayhane, sondaggi per Bondo, Gourna Douath che piace soprattutto a Moncada. Non credo che il Milan voglia fare un investimento pesante a centrocampo. Per questi giocatori serve mettere soldi“.