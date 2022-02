ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Milan, gli agenti di Sven Botman hanno lasciato la sede rossonera dove hanno incontrato Maldini e Massara: gli aggiornamenti

Si scalda la pista Sven Botman per il Milan. L’obiettivo è quello di definire l’accordo in vista di giugno per quello che con ogni probabilità dovrebbe essere il primo rinforzo del mercato estivo del Diavolo.

Ore 15:51 – Gli agenti del forte centrale del Lille sono arrivati in questi istanti nella sede rossonera per incontrare Maldini e Massara.

Ore 17:21 – Concluso l’incontro, gli agenti di Sven Botman lasciano Casa Milan.