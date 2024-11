Mercato Milan, fuori rosa ma sotto contratto! La situazione da risolvere per gennaio

Mercato Milan, questi due giocatori rossoneri sono fuori rosa ma ancora sotto contratto… I dettagli della situazione di Origi e Ballo-Touré

Il Quotidiano Sportivo sottolinea la situazione esuberi in casa Milan e Inter. Se i nerazzurri vedono fuori dal progetto due giocatori comunque in rosa e utilizzati, come Correa e Arnautovic, per i rossoneri la situazione è diversa.

Il Diavolo deve fare i conti con la situazione di Divock Origi e Ballo-Touré. Entrambi sono ancora sotto contratto con il club rossonero: se il secondo è aggregato al Milan Futuro; il primo, belga ex Liverpool, invece, si allena da solo e lontano da Milanello continuando a percepire lo stipendio di 4 milioni annui.