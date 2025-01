MN24 – Mercato Milan Futuro, Kirovski scatenato! Visite mediche per Quirini. I dettagli

Condividi via email

Mercato Milan Futuro, Kirovski chiude l’ennesimo colpo della sessione di gennaio: il terzino Quirini sta svolgendo le visite mediche

Come appreso da Milannews24, il mercato del Milan Futuro sta entrando sempre più nel vivo a gennaio.

Daniele Bonera accoglierà in squadra Ettore Quirini, terzino destro classe 2003 in arrivo dalla Lucchese. Il calciatore sta svolgendo questa mattina le visite mediche di rito e successivamente firmerà con il club rossonero un contratto triennale. Nelle prossime ore è dunque attesa l’ufficialità di un altro importante innesto per l’U23 rossonera.