Mercato Milan: Furlani pensa subito all’estate! Ecco quali saranno gli obiettivi dei rossoneri nella sessione di giugno

Sono stati tanti i nomi accostati al calciomercato Milan in questa sessione invernale. Adesso, con la sessione di gennaio terminata e gli affari delineati, alcuni di questi giocatori osservati rimangono obiettivi concreti per l’estate.

A partire dall’attacco che sarà sicuramente il tema più caldo. Infatti, in estate, il Diavolo punterà su Zirkzee ma non solo. In lista ci sono anche Sesko, Gimenez, David, Guirassy e Gyokeres. Non solo. Infatti i rossoneri pensano anche al futuro e in tal senso ci sono i nomi di Aboubacar Sangaré (esterno classe 2007) e Javi Lopez (terzino classe 2002). Per la difesa ci sono i nomi tanto discussi in questa sessione invernale: Buongiorno, Kelly, Lacroix, Nianzou, Adarabioyo e Brassier. A questi si aggiungono i tanto chiacchierati centrocampisti come Colpani, Redondo e Gudmundsson.