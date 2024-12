Mercato Milan, idea inglese: può arrivare a parametro zero

Mercato Milan, occhi sulle occasioni: la prossima estate i rossoneri potrebbero rinforzare l’attacco con un parametro zero

Con l’avvicinarsi di gennaio si ritorna a parlare in maniera insistita di mercato. E in casa Milan non c’è eccezione, anche perché l’andamento altalenante finora obbliga la società a guardarsi intorno. Manca qualcosa e i tifosi chiedono un intervento della società.

Già nella finestra del mercato di riparazione potrebbe esserci qualche novità, ma nei piani del club non ci sono spese folli. Dunque, occhi sulle occasioni. E in tal senso si guarda anche già all’estate, con un nome che potrebbe diventare caldo per il Milan. Si tratta di Dominic Calvert-Lewin, in scadenza con l’Everton il prossimo giugno e ancora lontano dal rinnovo, come riporta il portale inglese TEAMtalk.