Mercato Milan, Fonseca ha fatto questi DUE NOMI alla dirigenza: li vuole subito con sé. Gli aggiornamenti sulle mosse rossonere

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan svelando in particolare come ci siano due nomi che Fonseca avrebbe fatto in queste settimane alla dirigenza rossonera per completare la mediana.

Oltre all’ormai noto Youssouf Fofana del Monaco, il tecnico portoghese avrebbe chiesto a Moncada di acquistare anche Lazar Samardzic per dare muscoli e qualità alla sua rosa. Per questo motivo in uscita ci sono Bennacer e Adli.