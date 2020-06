Mercato, Milan e PSV Eindhoven cercano un compromesso

Milan e PSV Eindhoven sono alla ricerca di un compromesso di mercato. I biancorossi tentennano sul riscatto di Ricardo Rodriguez

Milan e PSV Eindhoven sono alla ricerca di un compromesso di mercato. I biancorossi tentennano sul riscatto di Ricardo Rodriguez: lo svizzero, in prestito da gennaio, non rientra più nel progetto tecnico del Milan. D’altra parte il PSV, causa crisi economica, potrebbe non avere più a disposizione le finanze per acquistare il terzino sinistro ex Wolfsburg.

In questa complicata operazione potrebbe però rientrare il giovane Dumfries, terzino che piace e non poco a Ralf Rangnick. I rossoneri vogliono inserire il giocare nella trattativa.