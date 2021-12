Mercato Milan: duello con il Napoli per un talento colombiano

Mercato Milan: i rossoneri seguono da vicino Lucumi del Gent, che però è osservato anche dal Napoli. Ecco la situazione attuale

Milan Napoli non è solamente il big match di domenica sera sul campo, ma anche sul mercato. Infatti, le due squadre sono a caccia di un difensore centrale, viste le assenze di Kjaer per i rossoneri e di Koulibaly per i partenopei.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, entrambe seguono da vicino il difensore centrale del Gent Lucumi. Il colombiano., classe 1998, ha un costo piuttosto abbordabile e fa gola a diversi club. Vedremo se ci saranno risvolti per questa pista.