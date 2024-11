Mercato Milan, Theo Hernandez in bilico: spunta il nome del sostituto, il Diavolo ha già scelto

Mercato Milan, se non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo di Theo Hernandez il primo nome sulla lista è quello di Dorgu

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan continua a guardarsi intorno in maniera cautelativa nel caso in cui non si dovesse giungere all’accordo con Theo Hernandez sul rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il nome in pole sul taccuino dei dirigenti rossoneri è quello di Dorgu del Lecce, la cui valutazione si attesa intorno ai 35 milioni di euro. Sul calciatore ci sono anche Napoli, con Conte grosso estimatore del ragazzo, e la Juve.