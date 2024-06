Mercato Milan, STALLO De Ketelaere: l’aggiornamento sul belga lascia INTERDETTI

Mercato Milan, stallo per il riscatto di De Ketelaere da parte dell’Atalanta: ancora nessun contatto tra i due club

Come riferito da Sky, prosegue nel calciomercato Milan lo stallo per quanto riguarda il possibile riscatto da parte dell’Atalanta di Charles De Ketelaere dopo l’anno di prestito appena concluso.

Non ci sono stati ancora contatti tra i due club: i bergamaschi hanno tempo fino al prossimo 14 giugno per decidere di acquistare il calciatore. Furlani è stato finora irremovibile: non ci saranno sconti rispetto alle condizioni economiche pattuite la scorsa estate.