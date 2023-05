Mercato Milan, De Ketelaere nel mirino di un club italiano! I dettagli. I rossoneri però hanno deciso sul suo futuro

Charles De Ketelaere non ha rispettato le aspettative che c’erano su di lui nelle occasioni che Pioli e la società gli ha fornito. Qualcuno, però, l’ha notato. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Atalanta potrebbe muoversi per il belga a giugno.

Difficile, però, che la società rossonera lo cedi: Scaroni, Maldini e Pioli gli hanno più volte rinnovato la fiducia e confermato che lo aspetteranno per la prossima stagione.