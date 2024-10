Mercato Milan, concorrenza incredibile per il parametro zero di lusso! Rossoneri defilati mai... Ultime

Mercato Milan, grandissima concorrenza per Jonathan David, prossimo parametro zero di lusso: rossoneri per ora defilati

Dalla Francia le ultime indiscrezioni riportano una news che riguarda il futuro di David. L’attaccante canadese, infatti, non rinnoverà molto probabilmente con il Lille.

Il Milan potrebbe dunque interessarsi al giocatore per acquisirlo a parametro zero, ma in questo momento non sarebbe lui la prima opzione. Al varco si trovano anche Inter e Juventus, oltre ad altri club europei interessati al calciatore. In particolare il Barcellona potrebbe accelerare per la punta canadese. Prossimi mesi decisivi.