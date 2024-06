Mercato Milan, si SBLOCCA il rebus Daniel Maldini: Galliani in soccorso di Furlani. ULTIMISSIME

Mercato Milan, si sblocca il rebus legato al futuro di Daniel Maldini: Galliani vicino a riportarlo al Monza in prestito

Come riportato dal Corriere dello Sport, si sta sbloccando nel calciomercato Milan la situazione relativa al futuro di Daniel Maldini, rientrato dopo l’anno di prestito al Monza con uno score di 4 gol realizzati nella seconda parte di stagione.

Proprio il Monza, con Galliani in testa, starebbe chiudendo con Furlani per un ulteriore anno in prestito secco del figlio di Paolo in Brianza. Prossimi giorni decisivi per chiudere.