Mercato Milan: scatto della Fiorentina per l’ex obiettivo rossonero. Contatti in corso, gli aggiornamenti sul calciatore seguito dal club

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, sono in corso dei contatti tra la Fiorentina e il Monza per quanto riguarda il passaggio di Andrea Colpani in Viola, con il centrocampista che ritroverebbe il suo ex allenatore Raffaele Palladino.

In passato Colpani è stato accostato al mercato Milan, ma nel corso dei mesi l’interessamento rossonero sembra essersi raffreddato. Ora è la Fiorentina ad essere passata in testa.