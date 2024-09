Mercato Milan, il PARAGONE con Elliott è IMPIETOSO! Il dato non mente, Cardinale non CAMBIA strategia

Mercato Milan, impietoso il confronto tra le spese della proprietà Elliott e quella legata a Redbird di Cardinale: il dato non mente

Come riportato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, c’è un dato clamoroso che balza all’occhio relativo al calciomercato Milan:

PAROLE – «C’è stato un tempo, tra il 2018 e il 2019, in cui il Milan, proprietà Elliott, acquistava: Higuain e Caldara, Piatek e Paquetà, Theo e Leao, nello spazio di 1 anno e 3 mesi. Tutti tra i 20 e 40 milioni. Ecco, i tempi sono cambiati. Quest’anno il Milan ha speso un po’ più di 70 milioni in estate, che non sono pochi soldi, certo, ma non bastano a monopolizzare il mercato».