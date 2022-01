ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Milan, casting difensa: spuntano due nomi nuovi. Oltre a Botman ecco due profili giovani

Secondo Gazzetta Sven Botman resta in cima alle preferenze del Milan come difensore per gennaio: ma la valutazione che ne fa il Lilla è stellare e il Milan sta perdendo fiducia nelle possibilità di abbassare la resistenza. In più, c’è il Newcastle in pressing.

Entrano nuovi candidati: Anel Ahmedhodzic, 22 anni, bosniaco del Malmoe. E’ stato il padre a rivelare la corte rossonera. L’altro nome è quello di Axel Disasi, 23, del Monaco, a confermare l’attenzione del Milan per ilmercato francese.