Mercato Milan, Casadei nome per gennaio? La situazione

Mercato Milan, si cercano rinforzi a centrocampo: possibile un inserimento per l’ex calciatore dell’Inter Casadei?

L’andamento altalenante del Milan di questa prima parte di stagione spinge la società a pensare a qualche rinforzo. Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio sono tante le idee che si fanno strada in tutti i reparti.

Occhi anche sul centrocampo, dove i rossoneri cercano alternative per far rifiatare Fofana e Reijnders. Negli scorsi mesi si era parlato di Cesare Casadei in orbita Milan, ma la pista sembra essere sfumata. Stando a quanto riporta Calciomercato.com infatti, sull’ex Inter ci sono ora Monza e Lazio.