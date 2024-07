Mercato Milan: c’è il SI’ di Buongiorno al Napoli, la trattativa va avanti! Per sostituirlo il Torino punta un obiettivo rossonero

Mercato Milan: arriva il sì di Buongiorno al Napoli, la trattativa prosegue! Per sostituirlo il Torino punta un obiettivo rossonero

Le ultime indiscrezioni su Alessandro Buongiorno, raccontate da Gianluca Di Marzio, ci dicono che il difensore – attraverso il suo agente Giuseppe Riso – ha dato l’ok al Napoli per andare avanti nella trattativa. Nelle prossime ore le parti lavoreranno quindi per trovare un accordo sulle ultime situazioni contrattuali ancora in ballo.

Il Torino ora si deve cautelare per trovare un sostituto del centrale, obiettivo anche del mercato Milan. Si segue Rayyan Baniya (1999) del Trabzonspor, che ha un costo tra i 3,5/4 milioni di euro. Piacciono anche Pascal Struijk del Leeds United e Igor del Brighton, quest’ultimo sulla lista di Furlani per rinforzare la difesa rossonera. Valutazione di 20 milioni di euro per l’ex Fiorentina.