Mercato Milan, futuro a rischio per Bennacer, Calabria, Jovic e Tomori: cosa filtra e cosa potrebbe succedere nella sessione di gennaio

Il mercato Milan nella sessione di gennaio potrebbe essere molto attivo sul fronte delle uscite. Come spiegato da Valentina Mariani a Sky Sport 24, infatti, è rischio il futuro di Bennacer, Calabria, Jovic e Tomori.

Il primo tornerà a febbraio dall’infortunio e c’è da capire se Fonseca vorrà puntarci o meno. Il secondo ha il contratto in scadenza a giugno. Il terzo è in uscita già nel mercato dei gennaio, mentre il difensore inglese non gioca più.