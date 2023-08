Mercato Milan, Arnautovic: c’è l’accordo con l’Inter! I dettagli. L’attaccante corre verso Milano per la sua nuova avventura

L’Inter ha raggiunto l’accordo col Bologna per l’arrivo di Marko Arnautovic in nerazzurro: prestito con obbligo di riscatto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante, ex obiettivo del Milan, nella giornata di mercoledì 16 agosto sarà a Milano per le visite mediche. Potrebbe essere a disposizione di Inzaghi per la prima di campionato contro il Monza.