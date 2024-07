Mercato Milan, Moncada stregato dal GIOIELLINO del Verona! Trattativa già in corso: i dettagli e gli aggiornamenti

Non solo profili già affermati, il calciomercato Milan è al lavoro in questa fase anche per regalarsi alcuni colpi che in prospettiva potrebbero fare molto comodo.

Tra questi ci sarebbe il giovanissimo Alphadjo Cissé, centrocampista offensivo classe 2006 che piace molto anche all’Atalanta. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, il club rossonero sta provando ad avanzare nei dialoghi col ds del Verona Sogliano.