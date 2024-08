Mercato Milan, il centrocampista LASCIA Milanello! Clamoroso SCENARIO, i tifosi non riescono a CREDERCI

Mercato Milan, Yacine Adli potrebbe a sorpresa lasciare Milanello: spunta l’opzione Premier League per il francese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe aprirsi un clamoroso scenario in uscita nel calciomercato Milan estivo per quanto riguarda Yacine Adli, legato al club rossonero da un contratto fino al 2026 e fuori dai piani tattici di Fonseca (zero minuti anche nell’amichevole contro il Real Madrid).

L’ex Bordeaux ha rifiutato nelle scorse settimane l’Arabia Saudita ma nelle ultime ore sul ragazzo sarebbero piombate due squadre della Premier League, campionato che potrebbe tentarlo. Si attendono sviluppi.