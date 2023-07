Adli Milan: non solo Lilla, altre due squadre interessate! I dettagli. Il giocatore è finito nel mirino di altri due club

Tra i giocatori in uscita c’è anche il nome di Yacine Adli. Poco impegnato nella scorsa stagione, nell’amichevole contro il Real Madrid ha conquistato solo qualche minuto.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non c’è solo il Lilla su di lui. Anche Siviglia e Eintracht Francoforte hanno chiesto informazioni per il rossonero. Dopo Rebic, il trequartista potrebbe essere il secondo colpo in uscita.