Mercato Milan, accordo con la Fiorentina per lui! Cosa succede

Il Milan mette le mani su un altro attaccante. Secondo quanto riportato da Goal Brasil, i rossoneri avrebbero un accordo verbale con la Fiorentina per avere la priorità nell’acquisto di Arthur Cabral.

