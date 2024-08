McKennie Milan, nuovo APPROCCIO dall’estero: la RISPOSTA del centrocampista della Juve

McKennie Milan, nuovo APPROCCIO dall’estero: la RISPOSTA del centrocampista in possibile uscita dalla Juve

Negli scorsi giorni era rimbalzata la notizia secondo cui Weston McKennie sarebbe stato proposto al mercato Milan come occasione per il centrocampo. Lo statunitense resta in uscita dalla Juve e pare aver ricevuto un nuovo approccio dall’estero.

Secondo il giornalista Nicolò Schira il calciatore sarebbe stato contattato da un intermediario mandato dal Galatasaray. Il giocatore, ancora fuori dai piani della Juve per il futuro, avrebbe comunque rifiutato la proposta del club turco.