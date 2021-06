Mbappé Real Madrid: il PSG vuole Cristiano Ronaldo o Messi

Un’idea che potrebbe stravolgere il calciomercato della Juventus: il PSG vuole sostituire Mbappé con Cristiano Ronaldo o Messi

Nonostante le parole del presidente del PSG Al-Khelaïfi siano state chiare sulla permanenza di Mbappé a Parigi, il Real Madrid, sopo aver accumulato soldi dalle cessioni, pensa veramente ad acquistare il fuoriclasse francese.

Secondo quanto riportato da Marca, però, il PSG sarebbe pronto a correre ai ripari in caso di dipartita di Mbappé. La dirigenza dei parigini si coprirebbe infatti con l’arrivo di uno tra Cristiano Ronaldo e Messi, facendo diventare a tutti gli effetti Mbappé una delle chiavi per l’addio del Portoghese alla Juevntus. Sempre secondo Marca, però, l’idea sarebbe quella di non muoversi prima della fine dell’Europeo.