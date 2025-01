Mbangula a DAZN dopo Juventus Milan: «Grande partita, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato»

Mbangula, autore del gol dell’1-0 in Juventus Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita

DESIDERIO ESPRESSO AL COMPLEANNO – «Non lo posso dire altrimenti non si avvera. C’era magari un gol al Milan, ma anche di più di un gol in una partita. Grande partita, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato».

GOL SEMPRE ALLO STADIUM – «Vuol dire che mi piace fare gol davanti ai nostri tifosi. Ora so che devo farli anche in trasferta, in tutte le partite se si può. Lavoro per questo».