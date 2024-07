Max Pisu, il comico juventino PRONOSTICA: «Partiamo tutte dietro all’Inter, anche il Milan ha cambiato. Per il futuro di Chiesa ho un desiderio»

Il noto comico e tifoso juventino, Max Pisu, si è espresso così in vista della prossima stagione in Serie A su chi si contenderà lo scudetto

Intervistato in esclusiva da JuventusNews24, il comico e noto tifoso juventino Max Pisu, si è espresso così sul futuro di Chiesa e su quello che potrebbe essere il prossimo campionato di Serie A e la lotta al vertice per lo scudetto che riguarderebbe i bianconeri, così come il Milan e il Napoli.

CHI PER LO SCUDETTO? – «Alla fine hanno cambiato tutti, Milan, Napoli e anche noi. Le pretendenti più o meno sono sempre queste, le altre squadre come ad esempio la Roma le vedo ancora più indietro. Partiamo tutti dietro all’Inter, ma tutti allo stesso livello».

SU CHIESA – «Se non ha pretese io punterei ancora su lui. Mi piacerebbe vederlo nel suo ruolo originale, se ha ovviamente smaltito gli acciacchi. Puntare ancora su di lui non mi dispiacerebbe visto che è sempre uno dei giocatori italiani più forti, sarebbe un dispiacere lasciarlo andare visto che si parla di cifre basse e al di sotto del suo valore effettivo. Io quindi lo vedrei ancora in questa Juve, ovviamente se a Motta va bene. Sai penso a un giocatore come Orsolini, che è più o meno come Chiesa, che lo scorso anno a Bologna ha faticato tanto»

L’INTERVISTA COMPLETA A MAX PISU SU JUVENTUSNEWS24.COM.