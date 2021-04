Maurizio Sarri voleva tornare al Napoli: il retroscena su De Laurentiis

Maurizio Sarri sarebbe voluto tornare a Napoli: questa l’indiscrezione che arriva sull’ex tecnico della Juventus

Maurizio Sarri sarebbe voluto tornare al Napoli: questa la rivelazione del giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss sull’ex tecnico della Juventus e sul rifiuto di Aurelio De Laurentiis.

«Sarri non è mai stato valutato seriamente da De Laurentiis, piuttosto era lui che sarebbe voluto tornare e che aveva anche già dato l’ok in caso di nuovi contatti e col Napoli in Europa League».