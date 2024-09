Darmian a Sport Mediaset: «C’è da AMMETTERE che loro sono stati MIGLIORI di noi. Ora dobbiamo fare QUESTA cosa»

Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha analizzato la sconfitta nel derby contro il Milan: le sue dichiarazioni

Al termine di Inter Milan, Matteo Darmian ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset in zona mista.

SUL MATCH – «Il Milan ha fatto la sua partita, noi non siamo riusciti ad esprimere il massimo del nostro gioco. Perdere non è mai piacevole a maggior ragione in un derby che vale tanto per tutti, però sicuramente dobbiamo migliorare dopo questa partita».

MESSI IN DIFFICOLTÀ DAL NUOVO MODULO DEL MILAN? – «Sapevamo quello che ci poteva aspettare, siamo stati meno bravi del solito e loro hanno fatto una partita migliore. Sta a noi lavorare su quanto fatto meno bene».

SCONFITTA CHE PREOCCUPA? – «Una sconfitta non toglie quanto di buono fatto fino ad ora in questi anni, c’è la possibilità di migliorare. Siamo un gruppo unito e maturo che saprà prendere questa sconfitta nella giusta maniera».