Matic chiede troppo, Elliott boccia subito l’operazione

Matic, non sarà lui il rinforzo a centrocampo per il Milan. Elliott esclude l’operazione e boccia il giocatore

Elliott non ha nessuna intenzione di dare ingaggi troppo alti ai propri tesserati, nemmeno in caso di operazioni con svincolati. Nemanja Matic, in scadenza di contratto con il Manchester United, sta cercando una nuova sistemazione. Con tutta probabilità a gennaio troverà un accordo con un altro club per lasciare i Red Devils.

Il suo nuovo club non sarà sicuramente il Milan. La proprietà rossonera non darà i 5-6 milioni di ingaggio al giocatore serbo. In generale, in base a quanto detto da Boban, il Milan non sembra interessato a portare rinforzi per il centrocampo.