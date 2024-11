Materazzi: «Van Basten è stato il mio idolo. Ibrahimovic...»

Materazzi a tutto tondo: «Van Basten è stato il mio idolo. Inter? Può vincere la Champions. E Ibrahimovic…». Le dichiarazioni

Materazzi a The Italian Football Podcast ha parlato di Inter, Ibrahimovic e non solo.

CHAMPIONS LEAGUE – «L’Inter ha buone possibilità di vincerla perché segna molti gol e non ne subiscono. Sono molto forti. Spero che vincano perché abbiamo perso la finale a Istanbul due anni fa. L’anno scorso siamo stati sfortunati a Madrid, forse meritavamo di vincere con più gol l’andata a San Siro. Ma abbiamo perso a Madrid dopo aver segnato il primo gol con Dimarco. Se non dico Inter, dico Manchester City. Perché ora hanno molti problemi e infortuni, questo significa che possono riposare e ripartire in forma».

IBRAHIMOVIC – «Non ho un rapporto con lui. Ma non è un problema, né per lui, né per me perché abbiamo le nostre vite. Quello che succede in campo resta in campo, per me nessun problema. Lui pensa di essere stato il miglior giocatore del mondo, questa non è la mia opinione. Ma per me è un grande, grande giocatore. Ha segnato molti gol. Ha vinto molti titoli, forse non i titoli più importanti perché ha perso Champions League, Mondiali ed Europei, ma ha vinto forse 20 campionati. È un grande giocatore, è un crack. Non è Messi, non è Cristiano Ronaldo, è Zlatan Ibrahimovic. Ma in futuro tutti lo conosceranno».

I MIGLIORI GIOCATORI CONOSCIUTI – «Sono stato fortunato perché ho giocato con tutti i migliori: Eto’o, Milito, Totti, Baggio, ma scelgo Stankovic perché è stato il mio compagno di squadra e anche il mio compagno di stanza per 10 anni. Lo amo come un fratello. Ronaldo il Fenomeno è stato l’avversario più duro da affrontare. Marco Van Basten è stato il mio idolo d’infanzia. So che era un giocatore del Milan, ma per me era il migliore allora».