L’ex calciatore Massimo Orlando è convinto che Pioli sarà esonerato a giugno: al Milan c’è aria di cambiamento in estate

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato così il futuro di Pioli sulla panchina del Milan:

«Su Pioli è difficile come scelta ma a volte devi avere il coraggio di cambiare. Non sarà facile per Maldini ma ho capito che anche lì c’è aria di cambiamento».