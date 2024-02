Ambrosini bastona Thiaw: «Ha preso decisioni sbagliate, una cosa in particolare è inspiegabile»

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha criticato Malick Thiaw per la prestazione contro il Monza: le dichiarazioni

Ospite a DAZN dopo Monza-Milan, Massimo Ambrosini ha criticato Malick Thiaw:

PAROLE – «In trasferta i numeri del Milan sono quelli. Oggi il primo gol è stato preso per un’ingenuità singola in un contesto di nu 1vs1 all’interno dell’area di rigore per poteva essere gestito in maniera diversa, soprattutto da un giocatore (Thiaw ndr). Il secondo è diverso, ma il primo è stata una scelta sbagliata».