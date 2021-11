Massaro: «Leao migliorato? Vi dico la mia sul portoghese»

Daniele Massaro, intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, ha parlato tra le altre cose anche di Rafael Leao. Ecco la sua opinione

«Leao migliorato? Di lui penso che non abbiamo visto quanto può dare. Se lui capisse veramente le proprie potenzialità e si allenasse sulla finalizzazione sotto porta, allora si. Ci ha fatto tante belle cose, quando parte palla al piede ha una velocità incredibile e salta l’uomo con facilità. Deve però migliorare l’ultimo passaggio perché a volte si dà per scontato il suo assist e invece non arriva. Però lui ha delle grandi potenzialità e ci aspettiamo da qui per i prossimi vent’anni questo e molto altro».

