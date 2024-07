Mercato Milan, Massara SVELA un retroscena: «Ho provato a portare LUI in rossonero». Le parole del dirigente del Rennes

Frederic Massara durante la sua conferenza stampa al Rennes ha svelato un retroscena di mercato risalente ai tempi in cui era nel Milan. Di seguito le parole del dirigente su Benjamin Bourigeaud:

PAROLE – «Lo apprezzo da anni, ho cercato di ingaggiarlo nei club dove sono stato in passato. Quindi no, non voglio venderlo, è un giocatore su cui conto personalmente, il club anche così come l’allenatore: è un giocatore importante».