Martinez Quarta ancora entusiasta per la vittoria contro il Milan: le sue parole non passano inosservate

Martinez Quarta, le parole del difensore della Fiorentina sulla vittoria in campionato contro il Milan: le ultimissime notizie

La Fiorentina, la scorsa domenica, ha sconfitto il Milan per 2-1. I rossoneri, in questa tanto discussa partita, hanno sbagliato ben due rigori. Di seguito le parole di Lucas Martinez Quarta sul match rilasciate a TMW.

MARTINEZ QUARTA – «Avevamo bisogno di una vittoria come questa, soprattutto per come siamo scesi in campo, con la giusta mentalità. Se riusciremo a mantenerla da qui alla fine ci toglieremo delle belle soddisfazioni».