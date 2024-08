Marotta GONGOLA: «L’Inter è stata la squadra con meno ammonizioni nella passata stagione». Le dichiarazioni del presidente

In occasione di una conferenza stampa organizzata del rush finale di calciomercato, il presidente dell’Inter, rivale del Milan, Beppe Marotta, ha parlato dell’importanza dell’educazione come valore nel mondo del calcio.

PAROLE – «Colgo l’occasione per ringraziare il mondo degli arbitri che è un mondo fatto di volontariato in un mondo professionistico dove i soldi la fanno da padrone. Il ruolo del dirigente è la figura che deve inculcare nella mente di tutti i tesserati il concetto di educazione nello sport. Dobbiamo cercare di educare i nostri giocatori. Nella passata stagione l’Inter è stata la squadra con meno ammonizioni, a dimostrazione di come cercare di comunicare significa anche limitare l’ignoranza»