Marotta sogna in grande: «L’Inter è cresciuta e vuole essere protagonista in Champions, sono fiducioso»

Marotta ai microfoni di Sky Sport ha commentato le parole di Carragher riguardo il fatto che l’Inter è una delle favorite per la Champions League.

L’ANNO GIUSTO PER ARRIVARE FINO IN FONDO? – «La Champions è un torneo, ogni partita decide il destino di una squadra o di un’altra. Anche se oggi assistiamo al fatto che le più importanti squadre sono relegate in posizioni sorprendentemente negative è ancora presto, per cui la finale sarà tra molti mesi e cambieranno tante cose. Noi siamo felici del nostro cammino, come il Leverkusen abbiamo trovato un modello di riferimento che ci sta dando grandi soddisfazioni. Bravissimi sia l’allenatore che i giocatori».

INTER TRA LE FAVORITE PER LA CHAMPIONS – «In questi anni siamo cresciuti e vogliamo recitare un ruolo da protagonisti, poi dipende molto dagli avversari. Io sono fiducioso, il cammino è molto lungo e pieno di difficoltà. E quella che è la classifica provvisoria può cambiare completamente nei prossimi mesi».

